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Екатерина Боброва подтвердила участие в новом сезоне «Ледникового периода»

22:16
Екатерина Боброва. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Екатерина Боброва. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Екатерина Боброва в своем Instagram сообщила, что станет участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В соцсети 31-летняя экс-спортсменка опубликовала видео с российским певцом Владом Соколовским, который стал ее партнером по шоу.

«Когда судьба сталкивает с классными людьми. А когда они еще и друзьями становятся — вообще супер! Первое мое участие в шоу «Ледниковый период» подарило мне не только кучу эмоций и невероятный опыт, но и замечательного партнера и друга в лице Влада Соколовского! Надо ли напоминать, что он певец, от которого, как и многие девушки, я тащилась со времен «Фабрики звезд». А сегодня я от чистого сердца поздравляю его с днем рождения!» — написала Боброва.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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