Екатерина Боброва подтвердила участие в новом сезоне «Ледникового периода»
22:16
Российская фигуристка Екатерина Боброва в своем Instagram сообщила, что станет участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
В соцсети 31-летняя экс-спортсменка опубликовала видео с российским певцом Владом Соколовским, который стал ее партнером по шоу.
«Когда судьба сталкивает с классными людьми. А когда они еще и друзьями становятся — вообще супер! Первое мое участие в шоу «Ледниковый период» подарило мне не только кучу эмоций и невероятный опыт, но и замечательного партнера и друга в лице Влада Соколовского! Надо ли напоминать, что он певец, от которого, как и многие девушки, я тащилась со времен «Фабрики звезд». А сегодня я от чистого сердца поздравляю его с днем рождения!» — написала Боброва.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю