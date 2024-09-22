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Сегодня, 05:46

Боброва: «Мне есть чем заниматься в жизни, помимо тренерства»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победительница Олимпийских игр-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва отметила, что не готова заниматься тренерской деятельностью.

«Что может изменить мнение, чтобы я приступила к тренерской деятельности? Мне просто есть чем заниматься в жизни, помимо этого. Конечно же, у меня школа по выходным, я стараюсь максимально времени на это потратить, со своими спортсменами я езжу на соревнования, занимаюсь постановками программ не только для своих спортсменов, очень многие ко мне обращаются.

Но у меня двое детей и другие проекты в жизни, которым, как и ассоциации [развития массового фигурного катания], я уделяю очень много времени в своей жизни. Если становиться тренером, то это по 6 часов проводить каждый день на льду, и это уже идет вразрез с моим понятием общения с семьей. Потому что я прекрасно понимаю, что после тренировки я буду выжатая как лимон, мне не до игр с детьми будет», — цитирует ТАСС Боброву.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Екатерина Боброва
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