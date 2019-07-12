Екатерина Боброва: "Медведева приходила к Тутберидзе подарить цветы"

Олимпийская чемпионка, фигуристка Екатерина Боброва в эфире "СЭ" высказалась об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.

– После Олимпиады в принципе наступает моральный спад, плюс случившееся там было вне ожиданий. Женя – сильный человек, я восхищаюсь ей и даже не скажу, что у нее произошел прямо спад. Могу понять ее решение перейти в другую группу. Потому что у потрясающего тренера Этери Тутберидзе сейчас в группе что ни спортсмен – то олимпийский чемпион или будущий олимпийский чемпион. Борьба не на жизнь, а на смерть.

У нас тоже с Димой (Соловьевым. – Прим. "СЭ") было так, когда мы переходили к тренеру Александру Жулину – мы хотели другого развития, чтобы мы где-то тоже могли дать совет. Так же и с Женей. Этери Тутберидзе тренировала ее с самого детства, и она, мне кажется, воспринимала ее как своего ребенка, хотела самого лучшего. А Женя выросла в большого спортсмена, которая тоже хочет что-то пробовать сама, выбирать музыку, например. Это исключительно мое мнение.

Мне было так обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она цветы не подарила Тутберидзе. Да приходила она! Просто они не могли совпасть по времени. У нас тоже такое было. А из этого раздули – мол, Женя – неблагодарная. Просто смешно от этого. (Дмитрий Кузнецов)