Екатерина Боброва: «Любовь болельщиков к Загитовой иногда доходит до бесчинства»

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях фигуристка Екатерина Боброва в эфире «СЭ» высказала свое мнение о приостановке карьеры Алиной Загитовой и возможности ее возвращения.

— Я не перестаю восхищаться Алиной, последний чемпионат мира дался ей колоссально сложно, — сказала Боброва. — Но она поставила точку, подтвердила, что она чемпионка всего и вся. И сейчас начинает развиваться по-другому. Если возвращаться, ей надо придумать себе задачу на будущее. Ты должен понимать, ради чего ты тренируешься. Мне сложно представить, ради чего Алина должна тренироваться дальше. Ради любви болельщиков? Но разбиваться в кровь, переживать эти слезы... Видеть, как маленькие девочки делают четверные из угла в угол? Может быть, ради того, чтобы сделать четверной, она как раз и вернется. На данный момент она ушла победительницей с колоссальной любовью болельщиков, доходящей до умопомрачения и иногда — бесчинства. Она молодая, здоровая, на пике. Очень редко из этого удается выйти без потерь. Я ей желаю найти цель, если она будет возвращаться, или найти себя в жизни. С этим, уверена, проблем не будет. (Дмитрий Кузнецов)