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Егор Мурашов оценил влияние Первого канала на фигурное катание

21:15
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21-летний фигурист Егор Мурашов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Первого канала над продвижением фигурного катания. Телеканал в 2019 году заключил эксклюзивный контракт с Федерацией фигурного катания на коньках России.

«Это большой плюс для нас в плане популяризации спорта. Фигурное катание заслуживает гораздо большего внимания и популярности, нежели дела обстоят у нас сейчас. Это сложный вид спорта, но в то же время красивый и интересный. Очень зрелищный, если его правильно показывать. И Первый все организует очень круто. Минусы, возможно, тоже есть, но я их не замечаю», — считает Мурашов.

Отметим, что Мурашов сменил спортивное гражданство и выступает сейчас за сборную Швейцарии.

Полностью интервью с Егором Мурашовым читайте на сайте «СЭ»

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Рустам Имамов все материалы автора
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