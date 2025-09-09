Фигурист Ефимчук, вернувшийся после 7-летнего перерыва: «Американка Лью стала чемпионкой мира после паузы — не отказался бы от такого»

Россиянин Игорь Ефимчук в интервью «СЭ» сравнил фигурное катание до его ухода и после возобновления карьеры.

— Сильно поменялось фигурное катание с 2017-го?

— Да, очень круто поменялось. Появилось много фигуристов, исполняющих космический контент. Смотрел чемпионаты России и мира прошлого сезона — уровень возрос. Но... вернувшись в академию, увидел много всего родного, знакомого, ностальгические чувства испытал.

— При этом стало больше денег и медийности. Тебе это нравится или можно было бы и поспокойнее?

— Это очень круто, что наш спорт становится популярным! Из года в год строятся новые катки, туда идут заниматься дети, и даже взрослых много. Я, честно говоря, не сижу на форумах, где фанаты обсуждают фигурное катание, так что про эту сторону ничего не могу сказать.

— Получается, ты теперь самый возрастной одиночник России наряду с Дмитрием Алиевым.

— Ну я возвращался точно не чтобы отобрать у него звание, честно! Тем более он на месяц старше. А вообще, Алиса Лью вот прервала карьеру, а затем вернулась и стала чемпионкой мира. Я бы не отказался от такой же главы в своей истории (смеется).