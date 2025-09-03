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Фигурное катание

3 сентября 2025, 17:15

Ефимчук рассказал, почему решил вернуться на соревнования спустя семь лет после паузы

Сергей Разин
корреспондент

Российский фигурист Игорь Ефимчук рассказал, почему вернулся на соревнования после семилетней паузы.

«Последний раз выступал в 2018 году. Видимо, сильно разочаровался. Сложилось много факторов: предстоял переход во взрослые, была травма, неудачные выступления. Тогда решил закончить со спортом. Катался два года в шоу, потом вообще повесил коньки на гвоздь, пытался найти себя в жизни уже вне фигурного катания. Прошлым летом случайно получил предложение потренировать детей и снова вернулся на лед. Кататься стал благодаря идее сделать для детей новогодний праздник. Стал вспоминать различные элементы. Начало получаться, во мне что-то загорелось, с каждым выходом на лед ставил себе челленджи. Пытался вернуть сначала тройной аксель, он довольно быстро получился, потом четверной тулуп, над ним пришлось поработать, потому что было страшно.

На этот сезон я планировал два четверных прыжка в короткой программе и три — в произвольной. Надеюсь, что получится прийти к этому. Никакие результаты в приоритет пока не ставлю, просто получаю удовольствие. Какая мотивация? Скорее всего, гештальт остался незакрытым. И в целом меня завораживает идея, что, не катаясь столько лет, возможно вернуть себе прыжки ультра-си. Я очень благодарен Юлии Львовне Кулибановой за то, что приняла меня обратно и очень помогает в моем возвращении на лед. Также спасибо всей команде, которая работает со мной», — приводит слова Ефимчука ТАСС.

26-летний россиянин является бронзовым призером первенства России 2017 года, а также бронзовым призером юниорского этапа международного Гран-при.

Источник: ТАСС
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Игорь Ефимчук
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