Российский фигурист Ефимчук — о Гондурасе: «Деревня. Бедная страна, куры бегают»

Россиянин Игорь Ефимчук, возобновивший карьеру после 7-летнего перерыва, в интервью «СЭ» рассказал о необычных занятиях на время ухода из фигурного катания.

— Я был в неплохой форме, потому что полностью спорт из жизни не ушел. Присутствовали хоккей, фитнес, что позволило быстрее вернуться к прыжкам и избежать травм. Хоккей, конечно, на начальном уровне — и в хоккее, если устал, можно поменяться, а вот в фигурном катании будь добр докатать программу в любом случае. Большей сложностью был вес, который пришлось снижать, и восстановление способностей вестибулярного аппарата, чтобы находиться в воздухе более комфортно. В плане тренировочного процесса часов за 10 на льду восстановил. Но на полноценное приведение себя в форму месяца два-три ушло.

— Чем занимался во время паузы кроме хоккея?

— Я, например, катался в ледовых шоу на круизном лайнере.

— Прямо на катке?

— Да, каток прямо на борту, настоящий, со льдом, не на роликах. Правда, тесный, приходилось привыкать к размерам, но ничего. Плюс на лайнере был полномасштабный театр, акватеатр с вышками для прыжков в воду... Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в круизы недельные. Популярное направление — Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас, вот по этим местам я погулял, мне удалось.

— Гондурас беспокоит. Как там?

— К отдельной поездке не рекомендую (смеется). Довольно бедная страна, куры бегают по улицам, грязно. Деревня — такая атмосфера.