Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал работу своей ученицы Елизаветы Туктамышевой в качестве комментатора. Фигуристка комментировала мужские соревнования на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— Что думаю о Туктамышевой-комментаторе? Ее стиль репортажа соответствует заповеди врача — не навреди, — приводит «Спорт день за днем» слова Мишина. — Для комментатора этот принцип звучит: не мешай. Но одну деталь я бы хотел отметить: она говорит о людях, с которыми выступает, с которыми знакома.

Например, с тренером Стефаном Ламбьелем, с которым она делала программы несколько раз. Туктамышева знает всех и вся. Поэтому было бы хорошо, если бы от нее звучало больше инсайдерской информации. Лиза говорит очень мягко. Ее тон голоса и манера репортажа тактичная и спокойная. Это, в данный момент, мне кажется крайне необходимым, чтобы смягчить тот возбужденный тон, который существует как в Сети, так и во взаимоотношениях внутри сообщества фигурного катания.

В то же время в тандеме с толковым и эмоциональным Траньковым это приобретает особую значимость. Сочетание Туктамышева-Траньков, на мой взгляд, является весьма удачным — сказал Мишин.