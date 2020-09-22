Едва не вошла в историю. Акатьева выиграла этап Кубка России в Сызрани и была близка к выдающемуся достижению

13-летняя подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала победительницей первого этапа Кубка России среди девушек. Она набрала 230,83 балла и опередила почти на 54 балла Марию Захарову (187,20), которая также занимается в «Хрустальном», но с тренером Анной Царевой. Третье место — у Валерии Овчинниковой из ЦСКА (186,39).

В прокате Акатьева сделала идеальный тройной аксель и четверной тулуп, но с касанием руки льда. Один из судей даже поставил за второй прыжок положительную оценку, но в сумме понижение составило -0,76. Таким образом, Акатьевой пока не удалось стать первой российской фигуристкой, которая сделала и тройной аксель, и четверной на плюсовые оценки в одной программе. (Дмитрий Кузнецов)