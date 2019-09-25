Двукратный серебряный призер этапов юниорского «Гран-при» 16-летняя Анна Тарусина пропустит сезон-2019/20

16 летняя Анна Тарусина, тренирующаяся в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2019/20.

— В этом сезоне меня точно нигде не будет, — написала фигуристка в своем Instsgram в ответ на вопрос подписчиков. — Причины — здоровье и я заканчиваю экстернат.

Международную юниорскую карьеру Тарусина должна была начать еще в сезоне-2016/17 на одном этапе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. однако автобус, который вез ее к месту соревнований во Франции попал в аварию. Фигуристке понадобилась операция и восстановление в течение нескольких месяцев. Однако даже после возвращения на лед Тарусину беспокоило колено плюс ухудшилось зрение.

Право выступить в юниорской серии «Гран-при» она снова получила только в сезоне-2018/19, где на обоих своих этапах дважды становилась второй, однако для попадания в Финал серии этого оказалось недостаточно. В этом сезоне была приглашена на контрольные прокаты юниорской сборной, но пропустила их из-за травмы.