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Сегодня, 12:57

Двукратный олимпийский чемпион Ханю соберет пресс-конференцию 19 июля

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Юдзуру Ханю.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю соберет пресс-конференцию 19 июля, информирует Japan Times. Сообщается, что спортсмен собирается выступить с «важным заявлением». Идет ли речь о карьере фигуриста, не уточняется.

27-летний Ханю заявлял о желании продолжить карьеру. В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Там же он совершил признанную судьями попытку сделать аксель в четыре с половиной оборота. Прыжок не был ратифицирован, но был впервые в истории занесен в официальные протоколы ISU.

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии. Японский фигурист — первый одиночник, завоевавший все титулы во взрослой и юниорской карьере.

Фигурное катание
Юдзуру Ханю
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