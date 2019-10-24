Двукратный чемпион мира Чен готовился к победному этапу «Гран-при» в Лас-Вегасе на городском катке

Двукратный чемпион мира Натан Чен отметил, что перед выступлением на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе тренировался на городском катке прямо по ходу сеансов массового катания.

— Мы рассчитывали попасть на лед, где катаются фигуристы более высокого уровня, нежели начальный, но на деле на льду оказалось достаточно большое количество детей не только на фигурных, но и на хоккейных коньках, — цитируют «РИА «Новости» Чена. — Было несколько непривычно, тем более что лед, который удалось найти, оказался меньше размером, чем хоккейная энхаэловская площадка. Каток, на котором я тренировался, когда уехал из Калифорнии в Коннектикут, тоже был общедоступным, с большим количеством людей на льду. С той лишь разницей, что он олимпийского размера.

Эта необходимость постоянно лавировать между маленькими детьми поначалу постоянно напоминала мне о временах, когда я только начинал заниматься фигурным катанием в Солт-Лейк-Сити. Отдельный лед появился лишь после того, как я попал в элитную группу у Рафа в Калифорнии. Но я умею тренироваться в любых условиях, это точно не самая большая проблема.

Чен стал победителем мужского турнира в Лас-Вегасе. Специалист тренируется под руководством российского специалиста Рафаэля Арутюняна.