Двукратные чемпионы России Бойкова и Козловский высказались о риске в парном катании

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью «СЭ» высказались о риске в парном катании. На шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве пара приземлила четверной выброс сальхов.

— На шоу Этери Тутберидзе вы исполнили четверной выброс, что само по себе является большим риском. Как вы вообще относитесь к риску в парном катании?

Бойкова: — Я считаю, что он нужен. К сожалению, именно наше направление — парное катание становится слишком скучным. Все делают один и тот же контент.

Козловский: — И что самое страшное, уже на протяжении 20 лет.

Бойкова: — Да! И понятное дело, что зрителям просто неинтересно смотреть. У кого-то есть, конечно, свои фавориты. И люди могут наблюдать за ними. Но без элемента риска даже трансляции не будут покупать.

Козловский: — Не то что неинтересно смотреть. В последнее десятилетие спортивная индустрия приобрела настолько сильное внимание со стороны общественности, что публика уже немного избалована. Во всех видах спорта идет развитие. В баскетболе в НБА бьются рекорды. В футболе команды играют все лучше — посмотрите последний финал чемпионата мира.

Появляется все больше уникальных атлетов. В фигурном катании люди прыгают уже четыре с половиной оборота. Правда, всего один человек — прыгает и выезжает. Вспомните начало века — Олимпиада-2002, которую выигрывали с одним-двумя четверными прыжками. Сейчас Натан Чен прыгал по пять четверных. И это не тулуп, это уже лутцы. Без нескольких четверных уже невозможно подняться на пьедестал. А что происходит в парном катании?

Спортсмены до сих пор выступают практически с тем же контентом, с которым катались довольно давно. Развитие в этом вопросе заторможено. И уже наступил тот момент, когда необходимо совершить какой-то прорыв. Необходимо поднять тот уровень, который есть.

Бойкова: — И на примере командных соревнований — Кубка Первого канала. Соревнуются девочки, мальчики — там всегда есть интрига, можно разменять «двадцатку» (баллов. — Прим. «СЭ») на двух элементах. У нас одинаковый контент, и тут побеждает более опытный. Или тот, кто чище выступит. При этом почти все катаются практически чисто. Кто проедет без запинки, тот и станет первым. Но разница будет 1-2 балла или сотые. Ни о чем.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь