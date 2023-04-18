Чемпионы России и Европы Бойкова и Козловский рассказали, как решились на четверной выброс

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью «СЭ» рассказали, как проходило изучение четверного выброса. Они отметили, что это была инициатива партнерши.

— Сложно ли было решиться на такой сложнейший элемент ультра-си, как четверной выброс?

Бойкова: — Мне нет. Диме — да, очень. Он очень переживал и делает это до сих пор. Мой партнер меня бережет, а я себя — нет.

Козловский: — Мне кажется, что партнерша в парном катании должна быть немного странной девочкой, скажем так. Человек без странностей, как мне кажется, вряд ли кому-то доверит себя бросать, да еще и в четыре оборота. На такой сумасшедшей высоте! Мне кажется, это вызывает определенные вопросы (смеется).

— А чья это была идея? Как это было?

Козловский: — Сашина.

Бойкова: — Да, это моя инициатива. Мы как-то с самого начала иногда делали четверной выброс. Тогда его тренировали Юко (Кавагути) с Сашей (Смирновым). А я только пришла из одиночного, хорошо прыгала. И крутка у меня была наработана неплохо. Поэтому чисто ради эксперимента пробовали его на лонже. Конечно, никто меня не пускал делать без нее. В конце прошлого сезона мы начали делать подкрутку, на которой настоял Дима. Чтобы попробовать. После того как мы сделали четверную подкрутку, я уже думала: «Что там, выброс? Проще же!»

Козловский: — Я был уверен в своих силах. И в возможностях своей партнерши.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь