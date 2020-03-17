Двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозов вылетели из Флориды в Москву

Двукратные чемпионы Европы, а также вице-чемпионы мира спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов отправились из Флориды в Москву, об этом рассказал в своем Instagram двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

— Вова с Женей улетели в Москву, — отметил Траньков.

Ранее он также сообщил, что каток во Флориде, на котором спортивный дуэт тренировался под руководством Марины Зуевой, закрыт на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.

Тарасова и Морозов с 16 по 22 марта должны были принять участие в чемпионате мира в канадском Монреале, а затем 29 марта выступить на шоу «Россия, вперед» в Москве. Однако оба события были отменены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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