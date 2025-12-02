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Фигурное катание

2 декабря 2025, 23:50

Нэтана Чена введут в Зал славы фигурного катания США

Руслан Минаев

Двукратный олимпийский чемпион Нэтан Чен будет введен в Зал славы фигурного катания США, сообщает пресс-служба федерации фигурного катания страны. Церемония пройдет в Сент-Луисе 9 января.

Также в Зал славы будут введены тренер Чена Рафаэль Арутюнян и судья Джозеф Инман, участвовавший в создании современной системы подсчета очков в фигурном катании.

Чен становился олимпийским чемпионом Пекина-2022 в одиночном катании и командных соревнованиях. Также на его счету бронзы Пхенчхана-2018 в командном турнире.

Чен трижды становился чемпионом мира и победителем финала Гран-при.

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Нэтан Чен
Фигурное катание
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