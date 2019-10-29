Двукратная олимпийская чемпионка Волосожар вспомнила, как впервые вышла на лед

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар в своем Instagram опубликовала пост, посвященный своему первому выходу на лед.

— Вы помните ваш первый выход на лед? Я помню, — написала Волосожар. Хоть мне и было четыре года, в памяти очень хорошо отпечатался момент, когда мы всей семьей пришли на каток. Все вокруг было такое яркое, интересное! Я еле «шла» по льду, ноги разъезжались, коньки не слушались. Мама с папой меня придерживали, но помогало это плохо: я все равно постоянно падала.

Помню, мама смеялась: «О, ну здесь точно фигуристки не получится!» Но получилась. Я и каток — это любовь с первого взгляда. Или, точнее, шага. Прохлада и запах катка, атмосфера праздника.