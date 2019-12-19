Двукратная олимпийская чемпионка Волосожар рассказала о форс-мажорах в их с Траньковым карьере

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар в своем Instagram вспомнила о форс-мажорах в их с Максимом Траньковым официальной карьере.

— Страшный сон фигуриста — забыть коньки и костюм перед выступлениями, — написала Волосожар. — Я никогда не забывала костюм, а вот коньки один раз потеряла. — Все фигуристы знают, что их трудно быстро заменить. Мы как раз готовились к соревнованиям. Решила начистить коньки и поменять шнурки. И забыла их в такси. Только через пару часов я поняла, что случилось. В панике вспоминала, где это могло произойти. К счастью таксист нашелся и вернул пропажу. Как я была ему благодарна!

С Максом была другая история. Он забыл часть своего костюма для соревнований. Известный мундир из номера «Маскарад». Один раз он вспомнил о нем, когда мы еще не отъехали на соревнования от гостиницы. Второй раз он заметил, что мундира нет уже практически перед выходом на разминку. Мы накидывали варианты, что делать. Максим даже почти вышел на лед просто в белой рубашке, но в итоге нам повезло — наш тим-лидер спас ситуацию.