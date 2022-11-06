Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Медведева прокомментировала свои слова о новом тату

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем новом тату. Несколько дней назад фигуристка выложила пост в своем Telegram-канале, где сказала, что «набила туту».

— Ты в Telegram-канале писала, что сделала тату. Это какой-то прикол или правда?

— Нет, это не прикол. Я скажу так: друзья, это тату заметят только самые-самые внимательные. Самые внимательные.

— На фотографиях с шоу его будет видно?

— Нет. На фотографиях и видео его видно не будет. Но смотря, в каком наряде.

Даня Милохин и&nbsp;Евгения Медведева. «Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным

Фигурное катание
Евгения Медведева
3
1
Читайте также
Карьера Дзюбы в Турции закончена? Артем разорвал контракт с «Аданой» — что об этом известно
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Егерь получил смертельное ранение во время охоты с московским префектом
В московском метро дебошир напал на полицейского
Четыре человека пострадали после взрыва у кафе в Забайкалье
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синицына рассказала о планах на четверной прыжок и опыте в парном катании
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости