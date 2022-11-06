Медведева прокомментировала свои слова о новом тату

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем новом тату. Несколько дней назад фигуристка выложила пост в своем Telegram-канале, где сказала, что «набила туту».

— Ты в Telegram-канале писала, что сделала тату. Это какой-то прикол или правда?

— Нет, это не прикол. Я скажу так: друзья, это тату заметят только самые-самые внимательные. Самые внимательные.

— На фотографиях с шоу его будет видно?

— Нет. На фотографиях и видео его видно не будет. Но смотря, в каком наряде.