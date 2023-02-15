Медведева: «Постоянно нарушаю режим. Мне нравится ложиться в три ночи, просыпаться в час дня»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как отдыхает от тренировок.

«Часто ли нарушаю спортивный режим? Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня. Как отдыхаю? Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съемки и проекты. И, конечно же, готовить еду вместе с Ляйсан Утяшевой», — приводит слова Медведевой в своем Telegram-канале Ляйсан Утяшева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).