Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:40

Медведева: «Постоянно нарушаю режим. Мне нравится ложиться в три ночи, просыпаться в час дня»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как отдыхает от тренировок.

«Часто ли нарушаю спортивный режим? Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня. Как отдыхаю? Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съемки и проекты. И, конечно же, готовить еду вместе с Ляйсан Утяшевой», — приводит слова Медведевой в своем Telegram-канале Ляйсан Утяшева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Источник: https://t.me/utiashevaliasan/492
Фигурное катание
Евгения Медведева
2
0
Читайте также
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнелюк — о пении Загитовой: «Не могу выразить восторг. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чем»

Евгения Медведева рассказала о своем девизе в спорте
Новости
RSS RSS
Все новости