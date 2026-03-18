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18 марта, 12:30

Двоеглазова рассказала о влиянии присутствия Тутберидзе на соревнованиях

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как присутствие тренера Этери Тутберидзе влияет на ее состояние перед прокатами.

По словам спортсменки, присутствие тренера дает ей уверенность и спокойствие.

«Она приносит уверенность в себе. И на контрольных прокатах, и на чемпионате России мне было спокойнее выходить. Не знаю, как это вообще работает. Я очень люблю, когда выводят и Сергей Викторович [Дудаков], и Даниил Маркович [Глейхенгауз]» — сказала фигуристка.

Особенно ей запомнился момент перед короткой и произвольной программами на главном старте сезона.

«Перед короткой и произвольной на чемпионате России держались за руки с Этери Георгиевной несколько секунд, смотрели в глаза, и не знаю как, но это очень зарядило меня. Первый раз она меня выводила на контрольных прокатах. Тогда мне даже было страшновато, не знала, как это происходит, но все оказалось намного лучше, и мне очень понравилось», — рассказала Двоеглазова ТАСС.

9 марта Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России в Челябинске. 17-летняя фигуристка, серебряный призер чемпионата страны, выиграла свой первый взрослый турнир, набрав 220,73 балла.

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Источник: ТАСС
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Алиса Двоеглазова
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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