«Две очаровашки». Медведева встретилась с Бобровой
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева встретилась с олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях Екатериной Бобровой. Спортсменки неоднократно рассказывали о своей дружбе.
Боброва с мужем Андреем Депутатом воспитывает сына Александра, которому в апреле исполнится год. Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто, но из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса работает в Москве под руководством Буяновой.
Подписчики оценили совместную фотографию фигуристок:
medoxsunfs: Две очаровашки
vasily.vasilievs: Красотки нереальные
looking_for_sun: Мы так скучали по новым фото
massw464: Хорошо, когда есть рядом верные друзья!
tatyana_bausheva: Такие хорошенькие! Удачи вам солнышки!!!