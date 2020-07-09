«Две очаровашки». Медведева встретилась с Бобровой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева встретилась с олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях Екатериной Бобровой. Спортсменки неоднократно рассказывали о своей дружбе.

Боброва с мужем Андреем Депутатом воспитывает сына Александра, которому в апреле исполнится год. Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто, но из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса работает в Москве под руководством Буяновой.

Подписчики оценили совместную фотографию фигуристок:

medoxsunfs: Две очаровашки

vasily.vasilievs: Красотки нереальные

looking_for_sun: Мы так скучали по новым фото

massw464: Хорошо, когда есть рядом верные друзья!

tatyana_bausheva: Такие хорошенькие! Удачи вам солнышки!!!