«Две легенды». Подписчики в восторге от фото Тарасовой с Тутберидзе
18:45
Прославленные российские тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе сделали совместное фото на контрольных прокатах сборной России. Снимок, опубликованный Тарасовой в Instagram, вызвал восхищение у болельщиков.
elenvolgova: «Как приятно! Два великих тренера в обнимку и с улыбками! Спасибо вам».
_happy__garden_: «О-о-о, две легенды!!!»
valentinabuinovskaia7: «Красавицы».
lizatitova9287: «Какие шикарные женщины».
lena.a.zakharova: «Прекрасное фото!!! Великие Наставники!!!»