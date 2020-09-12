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«Две легенды». Подписчики в восторге от фото Тарасовой с Тутберидзе

18:45
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Фото Instagram
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Фото Instagram
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Прославленные российские тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе сделали совместное фото на контрольных прокатах сборной России. Снимок, опубликованный Тарасовой в Instagram, вызвал восхищение у болельщиков.

elenvolgova: «Как приятно! Два великих тренера в обнимку и с улыбками! Спасибо вам».

_happy__garden_: «О-о-о, две легенды!!!»

valentinabuinovskaia7: «Красавицы».

lizatitova9287: «Какие шикарные женщины».

lena.a.zakharova: «Прекрасное фото!!! Великие Наставники!!!»

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