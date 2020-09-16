Российский фигурист, серебряный призер Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт в интервью «СЭ» прокомментировал переход Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

— У меня каждая вторая сторис в этом. Сложно выразить однозначное отношение. Талантливая и хорошая спортсменка перешла к талантливому и сильному тренеру, это невозможно оспорить. Действительно два великих человека.

По поводу именно возвращения — если у них наладились отношения, если они поверили друг в друга во второй раз, то нет ничего плохого в том, чтобы дать второй шанс. Если они поверили друг в друга, будет классный результат. И сто процентов это плюс для группы. Такой спарринг-партнер, как Евгения... Мне кажется, все девочки мечтали покататься с ней на одном льду, посмотреть, как она работает и отдается спорту. Думаю, для всей группы и для всего женского фигурного катания это усиление.

Первая эмоция была: «Да ладно?». Я так понимаю, что они остались в хороших отношениях с Брайаном Орсером, потому что на прокатах общались очень тепло. Думаю, такая коллаборация специалистов должна привести к хорошему результату. (Дмитрий Кузнецов)