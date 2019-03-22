Два тройных акселя Кихиры в произвольной программе на чемпионате мира. Видео

Японская фигуристка Рика Кихира показала свою произвольную программу на чемпионате мира в Сайтаме.

Она исполнила каскад тройной аксель+тройной тулуп, но упала с одиночного тройного акселя. Остальные элементы фигуристка сделала без помарок.

Кихира набрала за свой прокат 152,59 и 223,49 в сумме и сейчас заняла промежуточное второе место.

При этом следом Кихиру обошла Евгения Медведева. Сумма россиянки - 223,80 балла.

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