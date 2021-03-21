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«Два голубоглазых блондина». Рудковская опубликовала фото сыновей

17:18
Яна Рудковская, Евгений Плющенко и сын Саша. Фото Instagram
Яна Рудковская, Евгений Плющенко и сын Саша. Фото Instagram
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Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Instagram опубликовала фотографию своих сыновей.

На снимке старший сын Рудковской Александр (Гном Гномыч) держит в руках младшего брата Арсения.

«2 голубоглазых блондина брата — акробата Арсюша и Саня», — подписала фотографию продюсер.

Напомним, Арсений родился 25 сентября 2020 года. 38-летний Плющенко и 46-летняя Рудковская воспользовались услугами суррогатной матери.

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