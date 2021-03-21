«Два голубоглазых блондина». Рудковская опубликовала фото сыновей
17:18
Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Instagram опубликовала фотографию своих сыновей.
На снимке старший сын Рудковской Александр (Гном Гномыч) держит в руках младшего брата Арсения.
«2 голубоглазых блондина брата — акробата Арсюша и Саня», — подписала фотографию продюсер.
Напомним, Арсений родился 25 сентября 2020 года. 38-летний Плющенко и 46-летняя Рудковская воспользовались услугами суррогатной матери.
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