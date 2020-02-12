Два года назад Загитова дебютировала на Олимпиаде. Это видео заставит вас улыбаться

12 февраля исполняется два года, как россиянка Алина Загитова дебютировала на Олимпиаде-2018. Она выиграла произвольную программу с олимпийским рекордом (83,06), опередив более чем на 10 баллов американку Мирай Нагасу. Канадцы стали чемпионами, россияне — вторые.

Через 11 дней фигуристка, которой на тот момент было 15 лет, выиграла Олимпийские игры в одиночном катании, опередив соотечественницу Евгению Медведеву на 1,31 балла. В короткой программе Алина стала первой с мировым рекордом (82,92), а в произвольной показала одинаковый результат с Медведевой (156,65).

В середине декабря прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры. Причина — отсутствие мотивации к выступлениям.