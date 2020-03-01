Дуэт Евдокимовой и Базина распался

Российский фигурист Егор Базин объявил о расставании с партнершей Софией Евдокимовой. Танцевальная пара дважды завоевывала серебряные медали Универсиад, а в сезоне-2018/19 взяли бронзу чемпионата России.

«Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по 2 раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду.

Это были и взлеты, и падения, ругань и слезы, но это было очень круто!!!

Спасибо Софии за все, спасибо, что терпела меня! Спасибо всей нашей большой команде за проделанную работу с нами, с самого детства.

Мы выжали все что могли и даже больше.

А самое главное — дали надежду спортсменам из областей, что даже катаясь у себя дома можно поехать на главные старты.

Славная была охота, ну а тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются.

Мой ледовый путь продолжается", — написал Базин в Instagram.