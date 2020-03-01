Дуэт Евдокимовой и Базина распался
Российский фигурист Егор Базин объявил о расставании с партнершей Софией Евдокимовой. Танцевальная пара дважды завоевывала серебряные медали Универсиад, а в сезоне-2018/19 взяли бронзу чемпионата России.
«Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по 2 раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду.
Это были и взлеты, и падения, ругань и слезы, но это было очень круто!!!
Спасибо Софии за все, спасибо, что терпела меня! Спасибо всей нашей большой команде за проделанную работу с нами, с самого детства.
Мы выжали все что могли и даже больше.
А самое главное — дали надежду спортсменам из областей, что даже катаясь у себя дома можно поехать на главные старты.
Славная была охота, ну а тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются.
Мой ледовый путь продолжается", — написал Базин в Instagram.
Это были прекрасные 15 лет , больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по 2 раза в день , надеюсь так будет и дальше , но уже не на льду . Это были и взлеты , и падения , ругань и слезы ,но это было очень круто !!! Спасибо @sophiarozsa за все , спасибо что терпела меня ?? Спасибо всей нашей большой команде за проделанную работу с нами , с самого детства . Мы выжали все что могли и даже больше . А самое главное дали надежду спортсменам из областей , что даже катаясь у себя дома можно поехать на главные старты ?? Славная была охота , ну а Тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются ? Мой ледовый путь продолжается ? И огромное спасибо всем кто за нас болел , вас было мало но вы самые лучшие ?????? поддержка это очень важно ??