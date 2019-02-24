Дудаков - о Тутберидзе: "Этери хочет быть лучшей в своей профессии. Не было случая, чтобы она не пришла на тренировку"

Тренер Сергей Дудаков в интервью Федерации фигурного катания России высказался в адрес известного тренера Этери Тутберидзе, в группе которой он работает. По его словам, Этери Георгиевна хочет быть лучшей в своей профессии и активно работает.

– По программам ваших спортсменов можно судить о том, насколько чувствует Тутберидзе, тренеры вашей группы каждого ученика.

– Этери Георгиевна -– творческий человек, и когда идет процесс подготовки новых программ, прослушивание музыки, то она точно угадывает, знает, что и кому подойдет. Бывают моменты, когда она делится своими идеями относительно будущих программ для спортсменов. Но при этом может сказать: еще не время, надо подождать, подержать, он сыроват для этой программы.

– Этери Георгиевна рассказывала, что программа про ожившую картину Пикассо "Девочка на шаре" для Камилы Валиевой родилась спонтанно: как-то утром она проснулась и в голове выстроилась цепочка: Пикассо – "Девочка на шаре" -– Камила…

– Это только подтверждает, что Этери Георгиевна тонко и глубоко чувствует учеников.

– Как вы думаете, что заставляет Тутберидзе работать с такой энергией?

– Она просто работает. Хочет быть лучшей в своей профессии. Я это вижу каждый день. С 2011 года, с того момента как стал работать с этой группе. Не было случая, чтобы Этери Георгиевна не пришла на тренировку. Она всегда на работе. Может приехать на каток прямо из аэропорта с чемоданом. Всегда болеет за дело. За своих детей -– за спортсменов. И борется всегда за них.

– Какая Тутберидзе вне льда?

– Человек. Я бы даже сказал – Человечище. Великодушная. Справедливая. Честная. Надежная. По первому зову может прийти на помощь. Звонок – и она без лишних вопросов сорвется с места. Так же и мы для нее.

Хочется пожелать Этери Георгиевне в день рождения терпения, здоровья, новых спортсменов, новых побед. А мы со своей стороны, я, может быть, возьму на себя ответственность от имени всей нашей команды и скажу, что мы ее очень любим и не подведем.

Сегодня исполняется 45 лет Этери Тутберидзе