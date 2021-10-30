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«Довольна выполнением некоторых своих элементов». Косторная — о короткой программе на «Гран-при» Канады

Косторная прокомментировала выступление после короткой программы на «Гран-при» Канады
07:04
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Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от выступления после короткой программы на «Гран-при» Канады.

«Довольна выполнением некоторых своих элементов. Завтра тоже сконцентрируюсь на четком исполнении. Сидеть в номере действительно было трудно, начинаешь сходить с ума. Это было необычно, но мы справились», — сказала Косторная.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Алена получила за свой прокат 75,58 балла.

Косторная выступала в новом платье и с новой короткой программой — под композицию «New York, New York».

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Сергей Федоров все материалы автора
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