«Довольна выполнением некоторых своих элементов». Косторная — о короткой программе на «Гран-при» Канады
Косторная прокомментировала выступление после короткой программы на «Гран-при» Канады
07:04
Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от выступления после короткой программы на «Гран-при» Канады.
«Довольна выполнением некоторых своих элементов. Завтра тоже сконцентрируюсь на четком исполнении. Сидеть в номере действительно было трудно, начинаешь сходить с ума. Это было необычно, но мы справились», — сказала Косторная.
Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Алена получила за свой прокат 75,58 балла.
Косторная выступала в новом платье и с новой короткой программой — под композицию «New York, New York».
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