Доминирование России, революция в танцах и перспективы на ЧМ. Прямой эфир с Бестемьяновой
10:35
31 января в 11:30 гостьей нашей редакции станет знаменитая советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырехкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова. Ведущие эфира — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.
Мы планируем обсудить в прямом эфире с вашим участием:
— итоги чемпионата Европы, на котором сборная России завоевала 10 медалей из 12;
— спорную ситуацию с оценками в танцах на льду, когда судьи определяли победителя около семи минут;
— перспективы сборной России на чемпионате мира;
— актуальные новости из мира фигурного катания.
Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...