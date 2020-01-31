Доминирование России, революция в танцах и перспективы на ЧМ. Прямой эфир с Бестемьяновой

31 января в 11:30 гостьей нашей редакции станет знаменитая советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырехкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова. Ведущие эфира — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.

Мы планируем обсудить в прямом эфире с вашим участием:

— итоги чемпионата Европы, на котором сборная России завоевала 10 медалей из 12;

— спорную ситуацию с оценками в танцах на льду, когда судьи определяли победителя около семи минут;

— перспективы сборной России на чемпионате мира;

— актуальные новости из мира фигурного катания.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.