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Сегодня, 16:29

Документальный фильм о Костомарове стал финалистом итальянского фестиваля спортивного кино

Руслан Минаев
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Документальный фильм о возвращении фигуриста Романа Костомарова к жизни попал в финал итальянского фестиваля спортивного кино Paladino d`Oro SportFilmFestival. Всего на главный приз претендуют более 100 кинокартин.

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет в прокат 9 марта.

Съемки проекта начались в конце прошлого года. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

Фильм строится на интервью с самим Костомаровым, матерью фигуриста, его женой Оксаной Домниной и их дочерью, а также бывшей партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами и врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, за время съемок было отснято более 30 часов интервью.

Также в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Костомарова и хроника реабилитации спортсмена и возвращения на лед.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря 2023 года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха фигурист впервые после болезни выступил с номером на льду.

47-летний Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Помимо этого, они трижды выигрывали чемпионат России и чемпионат Европы, а также дважды становились чемпионами мира.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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