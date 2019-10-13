Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что доказала самой себе способность изучения новых элементов. В воскресенье, 13 октября, 16-летняя россиянка завоевала золото на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Она исполнила два тройных акселя в произвольной программе и на 22,31 балла опередила Елизавету Туктамышеву, занявшую второе место.

— В первую очередь, доказала самой себе, что могу разучить новые элементы и исполнить их на соревнованиях. Приятным бонусом стали выставленные арбитрами оценки, — приводит слова Косторной «Спорт день за днем». — Пока не так много девочек прыгают тройной аксель. Только называть это своим оружием не стала бы. Это просто элемент, который могут разучить соперницы и который может не получиться у меня.

Косторная является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров-2018, а также двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй