Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Дочь Тутберидзе со следующего сезона будет выступать во взрослых соревнованиях

21:50
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Диана Дэвис со следующего сезона будет выступать во взрослых соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила в stories Instagram.

«В новом сезоне выходим во взрослые», — написала Дэвис.

18-летняя фигуристка выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. Ее мать — известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Читайте также

Гол Стерлинга принес Англии победу над Хорватией
Москвич отрезал себе гениталии посреди улицы
ФСБ опубликовала кадры стрельбы по курсу британского эсминца
Видео первых минут после взрыва на Северной ТЭЦ в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
2
Офсайд