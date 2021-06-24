Дочь Тутберидзе со следующего сезона будет выступать во взрослых соревнованиях
21:50
Российская фигуристка Диана Дэвис со следующего сезона будет выступать во взрослых соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила в stories Instagram.
«В новом сезоне выходим во взрослые», — написала Дэвис.
18-летняя фигуристка выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. Ее мать — известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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