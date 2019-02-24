Дочь Тутберидзе поздравила маму с днем рождения

Дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным, поздравила свою маму с днем рождения. Ей исполнилось 45 лет.

– Мамочка моя любимая, поздравляю тебя с днём рождения, я тебя очень, очень, очень сильно люблю и желаю, чтобы ты была самым счастливым человеком на земле! – написала Диана в своем Инстаграме.

Тутберидзе в 1994—1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. С 2013 года по настоящее время является старшим тренером отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.

Среди учениц Тутберидзе олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая, двукратная чемпиона мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и другие.

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