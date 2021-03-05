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Дочь Тутберидзе поблагодарила всех за поддержку на протяжении сезона

10:05
Москва. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Москва. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, подвела итоги сезона. Пара стала победителями в соревнованиях юниоров в финале Кубка России.

Девушка поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении сезона.

«Спасибо нашему тренерскому штабу, что смогли нас подготовить в такой трудной ситуации, после двух переломов и коронавируса.

Спасибо моей маме, которая поддержала нас с Глебом и сделала все, чтобы мы смогли выступить, потому что мы уже немного отчаялись и думали, что не успеем восстановиться к соревнованиям в этом сезоне.

И спасибо Глебу за то, что ты меня всегда поддерживаешь. Теперь мы будем еще больше работать и готовиться к следующему сезону!» — написала Дэвис.

 

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