Дочь Тутберидзе поблагодарила всех за поддержку на протяжении сезона

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, подвела итоги сезона. Пара стала победителями в соревнованиях юниоров в финале Кубка России.

Девушка поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении сезона.

«Спасибо нашему тренерскому штабу, что смогли нас подготовить в такой трудной ситуации, после двух переломов и коронавируса.

Спасибо моей маме, которая поддержала нас с Глебом и сделала все, чтобы мы смогли выступить, потому что мы уже немного отчаялись и думали, что не успеем восстановиться к соревнованиям в этом сезоне.



И спасибо Глебу за то, что ты меня всегда поддерживаешь. Теперь мы будем еще больше работать и готовиться к следующему сезону!» — написала Дэвис.