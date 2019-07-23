Дочь Тутберидзе и две ее ученицы - в предварительном составе сборной России на первый этап юниорского "Гран-при"

Определился предварительный состав сборной России на первый этап юниорского "Гран-при", который пройдет во французском Куршевеле с 21 по 24 августа. В него вошли дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, а также две ученицы тренера - Алена Канышева и Дарья Усачева.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев, из российских фигуристов в Куршевеле планируют выступить:

Юноши: Георгий Куница, Андрей Кутовой.

Девушки: Алена Канышева, Дарья Усачева.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Пара Дэвис-Смолкин тренируется у бывшего советского фигуриста Игоря Шпильбанда. Прежним тренером фигуристов была Елена Кустарова.