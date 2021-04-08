Дочь Ротенберга стала четвертой на турнире по фигурному катанию, уступив спортсменкам «Хрустального»

Фигуристка «Ангелов Плющенко» Арина Ротенберг остановилась в шаге от медали на турнире «Весенние картинки», проходящем под эгидой московской федерации в Щербинке. 7-летняя спортсменка набрала в произвольной программе 28,41 балла во втором юношеском разряде.

На таком уровне проводится только произвольная программа, в которой нужно исполнить четыре прыжковых элемента, два вращения и одну хореографическую последовательность. Ротенберг обошлась без падений, но на «плюсы» сделала только хореографию и одинарный флип. Секвенция двойной сальхов + одинарный аксель получила -0,26, ту же самую надбавку двойной сальхов, а одинарный лутц -0,06.

Ротенберг проиграла в борьбе за медаль двум представительницам «Хрустального» Ирине Устиновой (30,73) и Адриане Парфеновой (29,17). Отметим, что уступила Ротенберг и по элементам, и по компонентам — ни одна из оценок не выделялась на общем фоне. Тренером Устиновой является Анастасия Кабанова, Парфеновой — Сергей Дудаков. Выиграла турнир Арина Горбунова из СК «Вершина» с результатом 31,78.

Арина — дочь первого вице-президента Федерации хоккея России, одного из руководителей СКА Романа Ротенберга. Перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА на футбольной «Газпром-Арене» она выступала в шоу вместе с Алиной Загитовой.