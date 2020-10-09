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«Доброе или нет, но точно утро». Медведева выложила видео из больницы

11:20
Евгения Медведева. Фото "СЭ"
Евгения Медведева. Фото "СЭ"
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео из больницы.

— Не знаю, доброе или нет, но утро точно, — написала Медведева в Instagram.

Ранее Медведева снялась со второго этапа Кубка России из-за решения пройти обследование по поводу болей в спине.

Евгения снимается с третьего турнира подряд — в декабре прошлого года она не смогла завершить чемпионат России (из-за поломки конька), а в сентябре не поехала на первый этап Кубка России в Сызрань (из-за неготовности программы). Если Медведева не решит проблемы со здоровьем до начала декабря, она рискует полностью пропустить нынешний сезон.?

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