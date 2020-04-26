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«Добро пожаловать в семью!» Трусова показала свою собаку породы сибирский хаски

12:36
Александра Трусова с псом Джеком. Фото instagram.com
Александра Трусова с псом Джеком. Фото instagram.com
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Бронзовая призерка чемпионата Европы в фигурном катании Александра Трусова опубликовала новую фотографию в Instagram. 15-летняя россиянка познакомила подписчиков со своей новой собакой породы сибирский хаски.

«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала фото спортсменка.

Ранее у Трусовой было две собаки, одну из них зовут Тина.

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