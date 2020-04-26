«Добро пожаловать в семью!» Трусова показала свою собаку породы сибирский хаски
12:36
Бронзовая призерка чемпионата Европы в фигурном катании Александра Трусова опубликовала новую фотографию в Instagram. 15-летняя россиянка познакомила подписчиков со своей новой собакой породы сибирский хаски.
«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала фото спортсменка.
Ранее у Трусовой было две собаки, одну из них зовут Тина.
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