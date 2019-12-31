«Добро пожаловать в семью». Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своем шоу

Хореограф Илья Авербух в своем официальном Instagram поздравил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз».

— С премьерой, Женя Медведева! — написал Авербух. — Ты большая молодец! Все получилось! Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила ! Уверен, это только начало нашего совместного творчества! С тобой изумрудный город стал ещё ярче! А вам, дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!

Медведева будет выступать в шоу до 7 января включительно, фигуристка вынужденно снялась с произвольной программы на чемпионате России из-за поломки ботинка коньков.

С премьерой, @jmedvedevaj! Ты большая молодец! Все получилось!

Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила ! Уверен, это только начало нашего совместного творчества! С тобой изумрудный город стал ещё ярче! А вам, дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!