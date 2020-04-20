Российская фигуристка Елена Радионова призналась, что по возвращении из Италии переболела простудой с сухим кашлем и высокой температурой.

— До пандемии успела съездить в Италию? — Да, на озеро Комо, — цитируют «РИА «Новости» Радионову. — Было прекрасно. На обратном пути в самолете я еще заболела, до сих пор не знаю, что это было — коронавирус или нет. Симптомы были очень похожими. Несколько дней держалась очень высокая температура, сухой кашель. Все продолжалось неделю, а потом кашель сошел на нет, но я еще неделю ходила вялая и практически без сил. После того, как мы приехали, объявили, что в Италии была вспышка коронавируса.

Радионова является бронзовым призером чемпионата мира-2015, двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этаповб серии, а также чемпионкой страны 2015 года, а также чемпионкой России-2015. В последний раз выходила на лед осенью 2018 года, однако о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.

По последним данным на 20 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 407 467 человек. Зафиксировано 165 074 летальных исходов, 625 202 человека выздоровели. В России, по данным Роспотребнадзора на день 19 апреля, зарегистрированы 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.