Двукратная чемпионка мира Анна Щербакова в своем официальном Instagram прокомментировала отмену чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса.

— Прошло уже два дня, но до сих пор не верится, что сезон окончен, — написала Щербакова. — Для меня это был бы первый чемпионат мира. Мы с тренерами много работали и хотели показать результат. Но к сожалению, проблемы, охватившие весь мир, очень серьезные. Надеюсь, вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Берегите себя! Увидимся в следующем сезоне!

В этом сезоне 15-летняя Щербакова стала также серебряным призером Финала Гран-при и двух этапов серии.