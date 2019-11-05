До окончания чемпионата России Медведеву в спектакле Авербуха будет заменять 11-летняя ученица «Хрустального»

На предпремьерных показах шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» с 27 по 29 декабря роль Дороти исполнит воспитанница «Самбо-70» Алиса Двоеглазова. А с 30 декабря по окончании чемпионата России роль будет исполнять двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Двоеглазова тренируется в отделении «Хрустальный» у тренера Анастасии Бурновой и успела принять участие в телешоу «Ледниковый период.Дети». 10 ноября ей исполнится 11 лет.