Дневник Жени Медведевой: фигуристка рассказала о коллекционном журнале по случаю своего 25-летия

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева рассказала о проекте «FONBOK: Дневник Фигуристки». Издание состоит из шести глав, исследующих вселенную спортсменки и ее жизненный путь: Олимпийские игры и ежедневные победы, жизнь за пределами ледовых арен и новую карьеру.

Дневник пронизан ностальгией по рукописным анкетам, которые были популярны среди школьников в нулевые. Задумка сокращает дистанцию между читателями и главной героиней: поклонники спортсменки смогут увидеть ее с новой стороны.

Каждая глава сопровождается прямой речью фигуристки и эссе от журналисток, пишущих для актуальных медиа. Среди авторов: главред Forbes Woman Юлия Варшавская, блогер и подкастер Ольга Крумкач, писательница Таня Коврижка и другие.

Иллюстрации к журналу нарисовали современные художники Илья Кутобой и Саша Посох, работающие в смешанной технике. С помощью коллажей и аналоговых материалов они изобразили сюжеты из жизни спортсменки.

«FONBOOK» — проект-отсечка: мне исполнилось 25 лет. Для меня это, конечно, просто красивая цифра, но я много работала, многое увидела и поняла. Есть чем поделиться и что рассказать. Я надеюсь, что «Дневник» не станет историей кумира (я воспринимаю себя скорее как мотиватора); хочется, чтобы этот проект вдохновлял читателей и читательниц не сдаваться и работать, а также внимательнее относиться к себе, изучать свои сильные и слабые стороны», — рассказывает Женя.

В проекте также приняли участие друзья и коллеги Медведевой — звезды спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров: участник Fonteam и ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян, журналистка Мария Командная, автор Sport24 Константин Лесик и обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.

Выход журнала запланирован на декабрь 2024 года. «Дневник» можно выиграть на сайте проекта. Поклонники фигуристки смогут пройти тест о фактах из ее биографии и повысить свои шансы на выигрыш экземпляра.

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