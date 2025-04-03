Свищев поддержал решение ISU отстранить судью Балкова: «Сами себе прописали правила и рассказывают, что им можно»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожизненную дисквалификацию украинского судьи по фигурному катанию Юрия Балкова решением Международного союза конькобежцев (ISU).

«Такое поведение удивляет. Мы все прекрасно понимаем, что такие вещи недопустимы, естественно, я приветствую решение ISU о дисквалификации этого судьи. Другого итога быть не могло. Удивляет, что такие моменты происходят до сих пор. Используют политическую ситуацию, сострадание к украинским спортсменам, что им надо помогать. Мы действительно видим много ситуаций, когда украинские спортивные функционеры показывают неуважение не только к российским коллегам, но и к мировому сообществу. Во многих случаях им это сходит с рук. В обычной жизни такие вещи недопустимы. Но они сами себе прописали правила и рассказывают, что им можно», — сказал Свищев «СЭ».

Балкова уличили в манипуляции результатами на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне, который прошел в октябре 2024 года. Отмечается, что он отправил текстовое сообщение судье, работавшему на турнире, с просьбой по возможности завысить оценки украинскому дуэту Ирина Пидгайная/Артем Коваль.