Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

3 апреля, 12:58

Свищев поддержал решение ISU отстранить судью Балкова: «Сами себе прописали правила и рассказывают, что им можно»

Александр Абустин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожизненную дисквалификацию украинского судьи по фигурному катанию Юрия Балкова решением Международного союза конькобежцев (ISU).

«Такое поведение удивляет. Мы все прекрасно понимаем, что такие вещи недопустимы, естественно, я приветствую решение ISU о дисквалификации этого судьи. Другого итога быть не могло. Удивляет, что такие моменты происходят до сих пор. Используют политическую ситуацию, сострадание к украинским спортсменам, что им надо помогать. Мы действительно видим много ситуаций, когда украинские спортивные функционеры показывают неуважение не только к российским коллегам, но и к мировому сообществу. Во многих случаях им это сходит с рук. В обычной жизни такие вещи недопустимы. Но они сами себе прописали правила и рассказывают, что им можно», — сказал Свищев «СЭ».

Балкова уличили в манипуляции результатами на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне, который прошел в октябре 2024 года. Отмечается, что он отправил текстовое сообщение судье, работавшему на турнире, с просьбой по возможности завысить оценки украинскому дуэту Ирина Пидгайная/Артем Коваль.

Юрий Балков.Фигурное катание погрязло в скандалах. Украинского судью наказали пожизненно за манипуляции оценками
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Читайте также
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ISU пожизненно отстранил украинского судью Балкова за мошенничество

Фигурист Энберт: «Валиева уже восстанавливает тройные прыжки»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости