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Свищев: «Дэвис и Смолкина можно понять, у них карьера и амбиции»

Свищев отреагировал на переход танцевального дуэта Дэвис — Смолкин в сборную Грузии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на новость о переходе танцевального дуэта Дианы Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Грузии.

«С одной стороны, их можно понять. У ребят карьера, и будущее, и желание, и амбиции. Другой вопрос, что есть твоя страна, которая вложила силы, деньги, время. Есть твои школа, тренеры и твои товарищи по команде, которые в большинстве своем планируют выступать за Россию. Более того, нужно понимать, что Россия переживает сложные времена, но этот период закончится. И конечно, здесь очень много зависит от взглядов спортсмена на будущее. Планируешь ли ты связать его с Россией? Здесь многое зависит от патриотизма и отношения к родине. Мы не говорим, что это предательство. В обычной ситуации к смене спортивного гражданства я отношусь нормально. Потому что есть спортсмены, которые приходят к нам, есть те, кто уходят под флаги других стран. В основном это больше связано с житейскими ситуациями, чаще всего со сменой семейного положения. У нас есть представители разных стран, которые приняли спортивное гражданство РФ. И мы хорошо к этому относились и болели за них, как за наших. Но сейчас другая ситуация, спортсменам надо немного продержаться, потому что страна делает огромные усилия для того, чтобы создать условия для спортсменов», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

Источник: https://metaratings.ru/news/deputat-svishyov-devis-i-smolkina-mozhno-ponyat-u-nikh-karera-i-ambicii-256525/
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Дмитрий Свищев
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