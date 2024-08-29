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Соловьев — о шоу Загитовой: «Два месяца для полноценной подготовки — возможно это рекорд»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Соловьев рассказал, что полноценная подготовка к шоу Алины Загитовой «Хранители времени» в Казани заняла два месяца. Соловьев был ассистентом Загитовой в парных номерах.

«Мы почувствовали тепло зала, я не первый раз выступаю в Казани и как спортсмен, и с шоу сюда приезжал. Но сегодня именно была теплая семейная энергия, мы просто получали удовольствие от процесса. Несмотря на то, что в критические часы мы что-то меняли, старались сделать лучше. Хочется перевести дух, но сегодня было здорово. Два шоу и оба с такой яркой энергией.

Обычно у меня ощущение от выступления приходит чуть позже, но повторюсь, от атмосферы на льду, доброты, тепла, есть ощущение, что получилось все очень здорово. И опять же, два месяца всего было полноценной работы над шоу. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые шоу создавалось, музыка писалась уже в процессе подготовки, какие-то вещи менялись, что-то уже физически не успели подготовить, чтобы была общая масштабная картинка», — сказал Соловьев.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.

 
Шоу Алины Загитовой &laquo;Хранители времени&raquo;. Загитова поздравила Татарстан с Днем Республики авторским ледовым шоу. Правда, подарок нужен был скорее дарителю

 

Фигурное катание
Алина Загитова
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