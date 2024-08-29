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Соловьев — о Загитовой в роли продюсера шоу: «Приятно удивлен творческой натуре, которая развивается в Алине»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев поделился мнением об Алине Загитовой в роли продюсера шоу «Хранители времени» в Казани. Соловьев был ассистентом Загитовой в парных номерах.

«Приятно удивлен той творческой натуре, которая развивается в Алине. Всегда приятно работать с человеком, который полностью в это погружается, подсказывает, советует. У нас большая команда, но тот опыт, который она приобрела в роли босса, руководителя процесса это большой шаг вперед. Конечно, надо продолжать работать, нет предела развитию фигурного катания. И она его развивает.

Все получилось, потому что работали профессионалы, не первый день со льдом, есть те кто работали с «Ледниковым периодом», люди с большим опытом работы в такой атмосфере, когда нужно все быстро и сразу. С нами была команда профессионалов, которая делает большие проекты, которые пользуются успехом.

Что касательно смысла шоу, то на мой взгляд ярко прослеживается линия от нашего спуска в космических линиях, мы из будущего и та история за нашими плечами, великая история нашей родины в этих отрезках была рассказана. Насколько понятно? Мне было все понятно. А дальше надо спрашивать у людей. Костюмы, декорации, все на высшем уровне. К примеру, наш номер со спуском с потолка, в коньках с такой высоты раньше не спускался», — сказал Соловьев.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.

Фигурное катание
Алина Загитова
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